Путин выразил соболезнования близким Анофриева
Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования родным скончавшегося актера, певца Олега Анофриева.
Российский лидер отметил, что голос певца и его песни останутся в памяти многих поколений россиян. Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.
«Олег Андреевич был удивительно талантливым человеком», — подчеркнул Путин. Анофриев скончался на 88-м году жизни. В кино актер отметился озвучкой почти всех ролей российского мультфильма «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню».