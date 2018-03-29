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10:24   29 Марта 2018
Россия
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Путин выразил соболезнования близким Анофриева

Путин выразил соболезнования близким Анофриева

Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования родным скончавшегося актера, певца Олега Анофриева.

Российский лидер отметил, что голос певца и его песни останутся в памяти многих поколений россиян. Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.

«Олег Андреевич был удивительно талантливым человеком», — подчеркнул Путин. Анофриев скончался на 88-м году жизни. В кино актер отметился озвучкой почти всех ролей российского мультфильма «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню».

 

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #общество #олег анофриев
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