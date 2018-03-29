Китай посоветовал Вашингтону «не рыть себе яму»

По мнению официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна, США сами могут попасть в «вырытую для других яму».

Гао Фэн сообщил, что не рекомендует властям США предпринимать любые действия, которые, в перспективе, могут навредить торгово-экономическим отношениям двух государств, иначе они сами окажутся жертвами собственных интриг.

Он также обратил внимание на то, что торговая война с США не входит в интересы Китая.

Представитель министерства коммерции добавил, что Китай готов развивать партнерские отношения только с теми странами, которые в этом заинтересованы.