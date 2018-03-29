Старейший торговый центр ДЛТ загорелся в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга произошел пожар в старейшем универсальном магазине, более известный как Дом ленинградской торговли (ДЛТ).
Он находится на Большой Конюшенной улице. В настоящее время в здании работают десятки сотрудников пожарных частей.
Инцидент произошел утром. Очаг возгорания, вероятно, находился на втором этаже здания, была организована эвакуация людей и персонала.
Пожару был присвоен повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня. Как пишут СМИ, в настоящий момент очаг пожара потушен.