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10:23   29 Марта 2018
Весь мир
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Захарова назвала детскими картинками презентацию Лондона по делу Скрипаля

Захарова назвала детскими картинками презентацию Лондона по делу Скрипаля

Презентация сделана на уровне учеников младших классов, которые только освоили компьютер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британское посольство в России 22 марта показало иностранным послам презентацию по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который из-за отравления нервно-паралитическим веществом попал в реанимацию 4 марта. Позже презентацию британской стороны опубликовала газета «Коммерсантъ». Лондон на шести слайдах попытался доказать причастность Москвы к покушению на бывшего шпиона.

Однако британский документ больше похож на детские картинки, подчеркнула Захарова. Все очень хаотично, несвязно и обрывочно. Так учат детей.

Российский дипломат заметила, что в презентации британцы не указали ни формулу вещества, которым отравили Скрипаля, ни количество людей, которые осуществили нападение, ни способ, которым химоружие доставили в Британию. Кроме того, не показали иностранным послам также фотографии с места происшествия. Их заменили картинками.

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Автор: Юлия Халус
#россия #захарова #лондон #новости #презентация #скрипаль
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