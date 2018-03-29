Захарова назвала детскими картинками презентацию Лондона по делу Скрипаля

Презентация сделана на уровне учеников младших классов, которые только освоили компьютер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британское посольство в России 22 марта показало иностранным послам презентацию по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который из-за отравления нервно-паралитическим веществом попал в реанимацию 4 марта. Позже презентацию британской стороны опубликовала газета «Коммерсантъ». Лондон на шести слайдах попытался доказать причастность Москвы к покушению на бывшего шпиона.

Однако британский документ больше похож на детские картинки, подчеркнула Захарова. Все очень хаотично, несвязно и обрывочно. Так учат детей.

Российский дипломат заметила, что в презентации британцы не указали ни формулу вещества, которым отравили Скрипаля, ни количество людей, которые осуществили нападение, ни способ, которым химоружие доставили в Британию. Кроме того, не показали иностранным послам также фотографии с места происшествия. Их заменили картинками.