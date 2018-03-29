МИД РФ предложил закрыть посольство США в Петербурге

Российский МИД предложил закрыть американское посольство в Санкт-Петербурге. Такой шаг могут предпринять в ответ на закрытие генконсульства России в Сиэтле.

По информации газеты «Известия», которая сослалась на источники в дипломатической сфере, предложение о закрытии дипведомства направят президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства примет окончательное решение.

Помимо Петербурга рассматриваются варианты закрытия консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. При этом консульство в Северной столице важнее для американской стороны. Пресс-секретарь посольства США в Петербурге Мария Олсон сообщила изданию, что Вашингтон может ответить на любые меры со стороны Москвы.