Россия поставит Узбекистану вертолеты Ми-35
Речь идет о поставке более чем 10 машин, рассказал в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.
Россия и Узбекистан в 2016 году подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому Ташкент получает российское вооружение по внутрироссийским ценам. Узбекистан - единственное государство СНГ, которое обладает подобной привилегией и при этом не входит в Таможенный союз и ОДКБ.