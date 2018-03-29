Макрон посетит Россию в мае
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию в мае текущего года. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
В эфире радиостанции RTL министр заявил, что визит главы государства предполагается несмотря на инцидент с так называемым «делом Скрипаля».
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Власти Великобритании якобы нашли в этом «русский след». Москва не раз заявляла о непричастности к отравлению.