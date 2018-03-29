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 Макрон посетит Россию в мае

Макрон посетит Россию в мае
9:54   29 Марта 2018
Весь мир
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Макрон посетит Россию в мае

Макрон посетит Россию в мае

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию в мае текущего года. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

В эфире радиостанции RTL министр заявил, что визит главы государства предполагается несмотря на инцидент с так называемым «делом Скрипаля».

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Власти Великобритании якобы нашли в этом «русский след». Москва не раз заявляла о непричастности к отравлению.

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Автор: Павел Никифоров
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