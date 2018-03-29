Более пяти тысяч боевиков в среду покинули сирийский Арбил

По крайней мере 5,3 тысячи террористов и членов их семей перевезли 28 марта из города Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб.

Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

Вывод боевиков из Арбила, в соответствии с соглашением радикалов с российским Центром по примирению враждующих сторон в САР, начался 24 марта. С тех пор город покинули по меньшей мере 24,9 тысячи человек. Их перевезли в Идлиб под охраной сирийской полиции, конвоя офицеров российского ЦПВС и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.