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9:24   29 Марта 2018
Весь мир
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Более пяти тысяч боевиков в среду покинули сирийский Арбил

Более пяти тысяч боевиков в среду покинули сирийский Арбил

По крайней мере 5,3 тысячи террористов и членов их семей перевезли 28 марта из города Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб.

Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

Вывод боевиков из Арбила, в соответствии с соглашением радикалов с российским Центром по примирению враждующих сторон в САР, начался 24 марта. С тех пор город покинули по меньшей мере 24,9 тысячи человек. Их перевезли в Идлиб под охраной сирийской полиции, конвоя офицеров российского ЦПВС и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

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Автор: Юлия Халус
#сирия #террористы #новости #весь мир #восточная гута
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