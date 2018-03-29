Центробанк отозвал лицензию у «Лайтбанка»

ЦБ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка». Об этом стало известно из сообщения регулятора.

Решение об отзыве ведомство приняло на фоне неисполнения банком российского законодательства и нормативных актов Центробанка. Также в «Лайтбанке» сформировалась угроза интересам вкладчиков и кредиторов.

По оценке регулятора, у «Лайтбанка» обнаружилось серьезное снижение размера капитала. ЦБ не раз применял в отношении банка меры реагирования, но главы организации не предприняли мер по нормализации деятельности.