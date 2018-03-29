Новосибирцу грозит срок за шутку о бомбе на избирательном участке

В Новосибирске состоится суд по делу мужчины, который на избирательном участке заявил о предстоящем взрыве бомбы. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Инцидент произошел 16 марта, в день выборов. Как отмечается, около 13:00 мужчина пришел на избирательный участок в здании средней школы №75, расположенной на улице Тургенева. Обратившись к следившему за порядком полицейскому, новосибирец заявил, что в здании заложено взрывное устройство, которое сработает через два часа.

В суде отметили, что лжеминер действовал действовал умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и нормальную деятельность правоохранителей и экстренных служб. При этом он осознавал, что сообщение будет воспринята как реальная опасность.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит ограничение свободы до трех лет.