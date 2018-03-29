В военно-морском параде в Петербурге примет участие 41 корабль

Более 40 боевых кораблей будут задействованы в главном военно-морском параде в Петербурге. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в этом году в параде будет задействован 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших. Шойгу отметил, что среди них будет малый ракетный корабль «Ураган», строительство которого завершено в текущем году.

Также он сообщил, что в мероприятии будут участвовать 25 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военных.