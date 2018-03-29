При пожаре в петербургской многоэтажке младенец отравился дымом

В Петербурге после пожара в многоэтажке был госпитализирован двухмесячный ребенок. Об этом сообщает администрация Приморского района.

Прибывшие пожарные задействовали подъемник, чтобы эвакуировать жильцов верхних этажей прямо из окна. По предварительной информации, загорелся электрощиток на 20-м этаже. Спасатели эвакуировали жильцов с первого по девятый этаж.

В администрации Приморского района сообщили, что младенец отравился дымом. С такими же симптомами к медикам обратилось еще несколько жителей дома.