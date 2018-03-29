Суд не стал возвращать петербургскому Марсову полю статус гайд-парка

Верховный суд РФ оставил в силе решение об отказе отменять постановления правительства Петербурга об исключении Марсова поля из списка гайд-парков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя истцов адвоката Сергея Голубока.

Юрист отметил, что истцы дождутся текста определения и изучат его, а после обратятся в Конституционный суд.

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов с предварительным информированием, но без согласования с властями Петербурга.

Общественный совет регионального главка МВД после несанкционированной акции 12 июня минувшего года предложил пересмотреть закон города, определяющий это место в качестве площадки для публичных мероприятий. В августе 2017-го Марсово поле было исключено из списка гайд-парков.