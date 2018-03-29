Дептранс Москвы назвал число «зайцев» в автобусах без турникетов

В Москве около пяти процентов пассажиров не оплачивают проезд в автобус. Об этом заявил руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

По его словам, отказ от турникетов позволяет пассажирам экономить до 15 минут на поездках и поблагодарил жителей и гостей столицы, добросовестно оплачивающих проезд.

Он отметил, что сегодня можно войти во все двери 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутов. Он отметил, что за последние два месяца по ним перевезли более 40 миллионов пассажиров.