СМИ: Проживающих в США россиян пугает закрытие консульств РФ

Проживающие на западном побережье США граждане РФ боятся оказаться в ловушке из-за того, что в пятницу закроется генеральное российское консульство в Сиэтле. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на посетителей диппредставительства.

Евгения Кулик из Сиэтла пришла в среду в консульство с ребенком. По ее словам, теперь она будет вынуждена летать через всю страны, чтобы получать документы. Она отметила, что если будет необходимость срочно съездить в Россию, то для людей это будет похоже на западню.

Татьяна Палкунова рассказала агентству, что прибыла в консульство забрать документы сразу после того, как узнала о закрытии. Она отметила, что это будет иметь серьезное влияние на людей, поскольку обслуживало несколько штатов. Она отметила, что ее пугает, что на всю страну теперь осталось три консульства.