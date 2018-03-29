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6:48   29 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Проживающих в США россиян пугает закрытие консульств РФ

СМИ: Проживающих в США россиян пугает закрытие консульств РФ

Проживающие на западном побережье США граждане РФ боятся оказаться в ловушке из-за того, что в пятницу закроется генеральное российское консульство в Сиэтле. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на посетителей диппредставительства.

Евгения Кулик из Сиэтла пришла в среду в консульство с ребенком. По ее словам, теперь она будет вынуждена летать через всю страны, чтобы получать документы. Она отметила, что если будет необходимость срочно съездить в Россию, то для людей это будет похоже на западню.

Татьяна Палкунова рассказала агентству, что прибыла в консульство забрать документы сразу после того, как узнала о закрытии. Она отметила, что это будет иметь серьезное влияние на людей, поскольку обслуживало несколько штатов. Она отметила, что ее пугает, что на всю страну теперь осталось три консульства.

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Автор: Олег Королев
#сша #сиэтл #российское консульство
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