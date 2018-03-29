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6:20   29 Марта 2018
Россия
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На Урале ракетные войска вывели на полевые позиции 20 установок «Ярс»

На Урале ракетные войска вывели на полевые позиции 20 установок «Ярс»

За сутки в ходе учений Ракетных войск стратегического назначения в Свердловской области были выведены около 20 пусковых установок ПГРК «Ярс». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Во время учений военные отработают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций, а также организацию боевого охранения и маскировки.

Отмечается, что особенностями проводимых полевых учений являются высокая интенсивность маневров, широкий спектр решаемых задач использования перспективных образцов вооружения и оценка возможностей подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

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Автор: Олег Королев
#учения #ракеты #рвсн #пгрк ярс
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