СМИ: В кабмине не поддержал идею депутатов о патриотическом воспитании

Правительство РФ не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин, Анатолий Выборный и другие представители «Единой России» в ноябре минувшего года.

Газета со ссылкой на отзыв отмечает, что законопроект не определяет конкретные механизмы, а предложенные нормы уже регулируются другими актами. Отмечается, что патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами на 2016-2020 годы.

По информации газеты, депутаты не определили виды и уровни образовательных программ, а также объем мероприятий и необходимых расходов. Депутаты также считают, что закон не требует дополнительных расходов, но правительство уверено, что создание уполномоченного органа потребует затрат.

В отзыве также указано, что в законопроекте применяются термины, которые не используются в законодательстве.