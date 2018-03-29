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 СМИ: В кабмине не поддержал идею депутатов о патриотическом воспитании

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ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

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6:04   29 Марта 2018
Россия
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СМИ: В кабмине не поддержал идею депутатов о патриотическом воспитании

СМИ: В кабмине не поддержал идею депутатов о патриотическом воспитании

Правительство РФ не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин, Анатолий Выборный и другие представители «Единой России» в ноябре минувшего года.

Газета со ссылкой на отзыв отмечает, что законопроект не определяет конкретные механизмы, а предложенные нормы уже регулируются другими актами. Отмечается, что патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами на 2016-2020 годы.

По информации газеты, депутаты не определили виды и уровни образовательных программ, а также объем мероприятий и необходимых расходов. Депутаты также считают, что закон не требует дополнительных расходов, но правительство уверено, что создание уполномоченного органа потребует затрат.

В отзыве также указано, что в законопроекте применяются термины, которые не используются в законодательстве.

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Автор: Олег Королев
#кабмин #правительство рф #патриотическое воспитание
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