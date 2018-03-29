Австрия обвинила Британию в попытке вынудить выслать российских дипломатов‍

Британский посол в Вене неоднократно пытался оказывать давление на власти Австрии по поводу высылки российских дипломатов. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, посол Великобритании пытался повлиять на австрийские власти, чтобы они вслед за рядом других стран Европы выслали российских дипломатов. Она подчеркнула, что Австрия категорически отказалась от подобных мер.

Кнайсль подчеркнула, что Австрия вступала в ЕС в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими участниками объединения.

Ранее министр заявила, что Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений России и Британии. По ее словам, Вена пришла к такому решению не из-за ответа Москвы, а из-за необходимости диалога.