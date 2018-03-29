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5:21   29 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: При бунте в венесуэльской тюрьме погибли 78 человек

СМИ: При бунте в венесуэльской тюрьме погибли 78 человек

При бунте и пожаре в полицейском центре содержания заключенных венесуэльского штата Карабобо погибли 78 человек. Об сообщает ряд латиноамериканских СМИ.

Сообщается, что среди жертв инцидента - 68 мужчин и десять женщин. Погибшие женщины были из числа посетительниц, которые пришли навести мужей в момент начала бунта. Всего в центре содержались более сотни человек.

События начались ранним утром. Очевидцы рассказала о звуках перестрелки, произошедшей внутри здания, после которой появились клубы дыма. Мать одного из погибших рассказала, что сын успел сообщить ей, что его собираются убить, разлив бензин. Погибшие скончались ожогов и удушья.

Здание центра окружила полиция. Тела погибших доставили в морг Валенсии. Официального подтверждения информации от венесуэльских властей не поступало.

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Автор: Олег Королев
#тюрьма #венесуэла #бунт
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