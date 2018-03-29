Россия направила в Донбасс 75-ю колонну с гуманитарной помощью
МЧС РФ направило 75-ю автомобильную колонну для жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Южного регионального центра спасательного ведомства.
Как отмечается, колонну сформировали в поселке Ковалевка Ростовской области. Жителям Донбасса она доставит более четырехсот тонн гумпомощи - детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.
Собеседник отметил, что автомобили с гуманитарным грузом в 4:00 мск выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС по направлению к российско-украинской границе. По пути следования колонна разделится на две, одна из них направится в пункт пропуска «Донецк», другая - на «Матвеев Курган», где они пройдут таможенный досмотр.