В Краснодаре из детской больницы из-за пожара эвакуирован 131 человек

В Краснодаре в связи с задымлением из здания соматического отделения детской краевой больницы эвакуировали 131 человека. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Информация о произошедшем поступила спасателем в среду во вторник. Задымление произошло на чердаке.

Была проведена эвакуация пациентов и персонала больницы. В хирургическом отделении временно были размещены 131 человек, из них 19 - медики.

На данный момент эвакуированных людей вернули в здание. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые выясняют причины задымления.