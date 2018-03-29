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В Британии вспомнили о российской системе управления ядерным ударом «Периметр»

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4:36   29 Марта 2018
Весь мир
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В Британии вспомнили о российской системе управления ядерным ударом «Периметр»

В Британии вспомнили о российской системе управления ядерным ударом «Периметр»

В Великобритании вспомнили о существовании системы управления ядерным ударом «Периметр». Об этом пишет британское издание Daily Star.

Система «Периметр» (на западе известна как «Мертвая рука») разработана в СССР во времена холодной войны. Комплекс способен совершить автоматически массированный ответный ядерный удар.

Эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью газете заявил, что система продолжает действовать и совершенствоваться. При этом он отметил, что считает «Периметр» является приемлемым и этическим способом предотвращения ядерной войны. При этом Блэр выразил мнение, что «Периметр» может быть уязвимым для кибератак.

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Автор: Олег Королев
#россия #великобритания #ядерное оружие #периметр
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