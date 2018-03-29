В Британии вспомнили о российской системе управления ядерным ударом «Периметр»
В Великобритании вспомнили о существовании системы управления ядерным ударом «Периметр». Об этом пишет британское издание Daily Star.
Система «Периметр» (на западе известна как «Мертвая рука») разработана в СССР во времена холодной войны. Комплекс способен совершить автоматически массированный ответный ядерный удар.
Эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью газете заявил, что система продолжает действовать и совершенствоваться. При этом он отметил, что считает «Периметр» является приемлемым и этическим способом предотвращения ядерной войны. При этом Блэр выразил мнение, что «Периметр» может быть уязвимым для кибератак.