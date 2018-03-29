Чеченский министр: Кадыров может найти украинского пранкера

Глава Чечни Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евгения Вольнова. Об этом заявил республиканский министр по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, если государственная задача будет поставлена в рамках компетенции главы Чечни, то Кадыров «выполнит ее очень филигранно и враги России будут наказаны».

Министр отметил, что меры в отношении пранкера должны быть максимально строгими, поскольку последствия действий его и подобных ему плачевны. Умаров подчеркнул, что речь идет об антигосударственной деятельности, а не о шутовской выходке.

В отношении Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков), распространявшего слухи о сотнях жертв пожара в Кемерове, открыто уголовное дело по статье «возбуждение ненависти или вражды». Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заочно арестовать украинского пранкера.