Тобольских чиновников накажут за банкет в день траура

Сотрудников Тобольского районного Центра культуры накажут за банкет в день национального траура. Об этом заявил глава администрации района Юрий Батт.

По его словам, начальнику центра будет вынесено взыскание. Батт отметил, что поход чиновников в ресторан был частной инициативой и сообщил, что вызовет на разбирательства всех участников мероприятия.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Тобольске сотрудники районного Центра культуры отметили профессиональный праздник. При этом в этот день в стране был объявлен траур в память о жертвах пожара в Кемерово.

Местный житель снял банкет на видео. По его словам, о мероприятии он узнал от своего делового партнера. На кадрах видно, как очевидец с камерой заходит в банкетный зал, где сначала общается с сотрудницей ресторана, а после спорит с чиновниками.

В свою очередь директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» Римма Бизина заявила, что в учреждении узнали о трауре только утром 28 марта. По ее словам, сотрудник пытался отменить банкет, но в ресторане ему отказали.

День траура был объявлен российским лидером Владимиром Путиным в память о 64 погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».