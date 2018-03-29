Мы в соц.сетях:
Россия направила в Донбасс 75-ю колонну с гуманитарной помощью

Россия направила в Донбасс 75-ю колонну с гуманитарной помощью

 В Краснодаре из детской больницы из-за пожара эвакуирован 131 человек

В Краснодаре из детской больницы из-за пожара эвакуирован 131 человек
ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

 ​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО
В Британии вспомнили о российской системе управления ядерным ударом «Периметр»

В Британии вспомнили о российской системе управления ядерным ударом «Периметр»

 Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии

Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии
Россия направила в Донбасс 75-ю колонну с гуманитарной помощью

Россия направила в Донбасс 75-ю колонну с гуманитарной помощью

 В Краснодаре из детской больницы из-за пожара эвакуирован 131 человек

В Краснодаре из детской больницы из-за пожара эвакуирован 131 человек
ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

 ​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО
В Британии вспомнили о российской системе управления ядерным ударом «Периметр»

В Британии вспомнили о российской системе управления ядерным ударом «Периметр»

 Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии

Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии
3:51   29 Марта 2018
Россия
43

Тобольских чиновников накажут за банкет в день траура

Тобольских чиновников накажут за банкет в день траура

Сотрудников Тобольского районного Центра культуры накажут за банкет в день национального траура. Об этом заявил глава администрации района Юрий Батт.

По его словам, начальнику центра будет вынесено взыскание. Батт отметил, что поход чиновников в ресторан был частной инициативой и сообщил, что вызовет на разбирательства всех участников мероприятия.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Тобольске сотрудники районного Центра культуры отметили профессиональный праздник. При этом в этот день в стране был объявлен траур в память о жертвах пожара в Кемерово.

Местный житель снял банкет на видео. По его словам, о мероприятии он узнал от своего делового партнера. На кадрах видно, как очевидец с камерой заходит в банкетный зал, где сначала общается с сотрудницей ресторана, а после спорит с чиновниками.

В свою очередь директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» Римма Бизина заявила, что в учреждении узнали о трауре только утром 28 марта. По ее словам, сотрудник пытался отменить банкет, но в ресторане ему отказали.

День траура был объявлен российским лидером Владимиром Путиным в память о 64 погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#траур #чиновники #тобольск #банкет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию Россия
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию
У парламентария открыт Шенген, совсем недавно его еще ждали в Лондоне.
20:48   28 Марта 2018
60
Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных Весь мир

Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

20:02   28 Марта 2018
164
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия

Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается

18:55   28 Марта 2018
495
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
53
Новости smi2.ru
Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии