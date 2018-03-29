Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила о готовности Вены выступить посредником по урегулированию разногласий между Россией и Великобританией по «делу Скрипаля». Об этом сообщает телеканал ORF-2.

Кнайсль отметила, что Австрия открыта для всех, и если ее попросят посреднических усилиях между Россией и Великобританией, то Вена «с удовольствием готова к этому». По ее словам, австрийская сторона исключает принятие мер в отношении России в связи с с инцидентом в Солсбери.

Глава МИД отметила, что Австрия не собирается высылать российских дипломатов, поскольку в критических ситуациях необходимы каналы для диалога. Как отмечается, что Вена действует по опыту прошлых лет и «всегда крайне аккуратно подходит к вопросу высылки дипломатов».