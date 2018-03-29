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 На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров
ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

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 СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом

СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом
3:21   29 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом

СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом

Встреча японского премьера Синдзо Абэ и главы КНДР Ким Чен Ына может состояться в июне. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Как отмечается, соответствующий вопрос обсуждался на одном одном из недавних заседаний Трудовой партии Северной Кореи. В случае, если встреча состоится, она станет первой с декабря 2011 года.

По данным газеты, КНДР также рассматривает возможность проведения отдельных встреч со всеми странами шестисторонних переговоров, включая Россию.

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. Это был первый визит лидера. Поездка в КНР стала для северокорейского лидера первым зарубежным визитом.

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Автор: Олег Королев
#кндр #япония #ким чен ын
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