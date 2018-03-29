Новая Зеландия может запретить въезд ряду россиян после инцидента в Солсбери

Новозеландское правительство рассматривает введение запрета для ряда россиян в связи с инцидентом в британском Солсбери. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Накануне премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что Веллингтон не планирует высылать российский дипломатов. Она отметила, что власти провели проверку и выяснили, что в Новой Зеландии скрытых сотрудников разведки, о высылке которых заявляли многие страны.

В четверг она заявила, что Новая Зеландия не сближается с Россией. Премьер отметила, что самым уместным, что она могла сделать - это проконсультироваться у спецслужб, есть ли кто-то в Новой Зеландии, кого нужно немедленно выслать. По ее словам, теперь она обратилась в МИД с просьбой уведомить, есть ли в стране люди, которым нужно отклонить визы.