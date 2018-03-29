СМИ: Япония и КНДР могут в июне провести встречу на высшем уровне

Первая с декабря 2011 встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в июне текущего года.

Об этом в четверг сообщает японское издание Asahi, отмечая, что данный вопрос на одном из недавних заседаний обсуждала Трудовая партия Кореи, которую возглавляет лидер КНДР Ким Чен Ын.

Кроме того, издание сообщает, что Северная Корея в настоящее время рассматривает возможность проведения отдельных встреч с руководством стран-участников шестисторонних переговоров, в том числе и с Россией.

Напомним: северокорейский лидер Ким Чен Ын с 25 по 28 марта находился с визитом в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что визит лидера КНДР и проведенная на высшем уровне встреча свидетельствует о том, какое большое значение Пхеньян уделяет развитию китайско-северокорейских отношений.