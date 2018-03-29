Мы в соц.сетях:
​​​​​​​СМИ: МЧС планирует закупить 600 беспилотников

​​​​​​​СМИ: МЧС планирует закупить 600 беспилотников

 На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров
ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

 ​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО
Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии

Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии

 СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом

СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом
​​​​​​​СМИ: МЧС планирует закупить 600 беспилотников

​​​​​​​СМИ: МЧС планирует закупить 600 беспилотников

 На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров
ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

 ​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО
Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии

Австрия готова стать посредником в урегулировании отношений РФ и Британии

 СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом

СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом
2:39   29 Марта 2018
Россия
46

​​​​​​​СМИ: МЧС планирует закупить 600 беспилотников

​​​​​​​СМИ: МЧС планирует закупить 600 беспилотников

Министерство чрезвычайных ситуаций планирует к 2020 году закупить для пожарных частей 600 беспилотников.

Об этом в четверг сообщает издание «Известия», приводя слова первого заместителя главы МЧС Владимира Степанова. В частности, он заявил, что в течение трех ближайших лет МЧС планирует закупать ежегодно по 200 беспилотных летательных аппаратов, увеличив парк беспилотников к 2020 году на треть.

«Перед МЧС стоит цель поставить беспилотники во все подразделения пожарной охраны», - отметил Степанов.

Также он рассказал, что сотрудникам подразделений пожарной охраны предстоит пройти курс обучения и научиться управлять коптерами. По окончании курсов каждый сотрудник будет сдавать квалификационный тест.

Напомним: в 2017 году ведомство обучило 673 специалистов – внешних пилотов, в текущем году подготовку должны пройти еще 377 человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #экономика #общество #беспилотники #обучение #закупка #600 беспилотников #пожарные части #внешние пилоты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию Россия
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию
У парламентария открыт Шенген, совсем недавно его еще ждали в Лондоне.
20:48   28 Марта 2018
59
Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных Весь мир

Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

20:02   28 Марта 2018
161
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия

Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается

18:55   28 Марта 2018
493
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
51
Новости smi2.ru
Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии