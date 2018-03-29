​​​​​​​СМИ: МЧС планирует закупить 600 беспилотников

Министерство чрезвычайных ситуаций планирует к 2020 году закупить для пожарных частей 600 беспилотников.

Об этом в четверг сообщает издание «Известия», приводя слова первого заместителя главы МЧС Владимира Степанова. В частности, он заявил, что в течение трех ближайших лет МЧС планирует закупать ежегодно по 200 беспилотных летательных аппаратов, увеличив парк беспилотников к 2020 году на треть.

«Перед МЧС стоит цель поставить беспилотники во все подразделения пожарной охраны», - отметил Степанов.

Также он рассказал, что сотрудникам подразделений пожарной охраны предстоит пройти курс обучения и научиться управлять коптерами. По окончании курсов каждый сотрудник будет сдавать квалификационный тест.

Напомним: в 2017 году ведомство обучило 673 специалистов – внешних пилотов, в текущем году подготовку должны пройти еще 377 человек.