Замгенсека ООН по политическим вопросам стала американский дипломат
Новым заместителем генсека ООН по политическим вопросом стала американский дипломат Роузмэри Дикарло. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пресс-службе ООН отметили 35-летний дипломатический и преподавательский опыт Дикарло. В Госдепе она была зампостпредом при всемирной организацией, а также работала по евразийскому и европейскому направлению. Также она работала в посольствах США в России и Норвегии. Дикарло знает французский и русский язык.