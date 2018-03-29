Представитель Госдепа заявил, что США любят русских и не хотят войны

Соединенные Штаты надеются, что в будущем удастся наладить с Россией сотрудничество и конструктивный диалог.

Об этом в среду заявила Ванесса Акер – представитель Государственного департамента США по работе с русскоязычными, ее слова приводит издание Postimees.

«Как уже сказали наш президент Дональд Трамп и посол США в России Джон Хантсман, мы хотим хороших отношений с Россией и будем делать всё для того, чтобы это стало возможным», - сказала Акер, в частности, отметив, что в настоящее время происходят вещи, затрудняющие американо-российское общение.

Также Акер отметила, что США выступают за добрые отношения и мирное сотрудничество с Россией и не хотят войны с ней.

По словам представителя Госдепа, в США нет плохого отношения к русским людям и гражданам России. Она напомнила, что многие выходцы из России живут в США и там любят русских. В то же время, Акер указала на то, что у США есть претензии к нынешнему российскому правительству и представителям властей.

Напомним: ранее США не раз безосновательно заявляли о российской угрозе и намерении ей противостоять. В понедельник 26 марта американские власти приняли решение поддержать Великобританию в ее позиции по «делу Скрипаля» и выслать из страны 60 российских дипломатов, закрыв также Генконсульство РФ в Сиэтле.