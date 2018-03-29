Американский суд отказал Эр-Рияду в отклонении исков по теракту 11 сентября

Суд Нью-Йорка отклонил просьбу представителей Саудовской Аравии отклонить иски родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает издание Middle East Eye.

Решение было принято на основе закона «Справедливость против спонсоров терроризма», который предусматривает освобождение от суверенного иммунитета. Закон позволяет семьям жертв обращаться в суд с исками на иностранные правительства.

Родственники погибших в своих исках указывают, что большинство террористов, совершивших атаку 11 сентября, были поданными Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им «помощь и содействие». Эр-Рияд отрицает свою причастность к преступлениям.