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 На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

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ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

 ​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

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2:19   29 Марта 2018
Весь мир
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Американский суд отказал Эр-Рияду в отклонении исков по теракту 11 сентября

Американский суд отказал Эр-Рияду в отклонении исков по теракту 11 сентября

Суд Нью-Йорка отклонил просьбу представителей Саудовской Аравии отклонить иски родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает издание Middle East Eye.

Решение было принято на основе закона «Справедливость против спонсоров терроризма», который предусматривает освобождение от суверенного иммунитета. Закон позволяет семьям жертв обращаться в суд с исками на иностранные правительства.

Родственники погибших в своих исках указывают, что большинство террористов, совершивших атаку 11 сентября, были поданными Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им «помощь и содействие». Эр-Рияд отрицает свою причастность к преступлениям.

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Автор: Олег Королев
#суд #саудовская аравия #11 сентября
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