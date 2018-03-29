Мы в соц.сетях:
На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

 ФСБ завела дело по факту задержания судна из РФ украинскими пограничниками

ФСБ завела дело по факту задержания судна из РФ украинскими пограничниками
ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

 ​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО
Закрытие генконсульства РФ в Сиэтле в МИД РФ назвали захватом собственности

Закрытие генконсульства РФ в Сиэтле в МИД РФ назвали захватом собственности

 Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов

Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов
На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

 ФСБ завела дело по факту задержания судна из РФ украинскими пограничниками

ФСБ завела дело по факту задержания судна из РФ украинскими пограничниками
ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

 ​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО

​​​​​​​Порошенко утвердил годовую Программу сотрудничества Украины и НАТО
Закрытие генконсульства РФ в Сиэтле в МИД РФ назвали захватом собственности

Закрытие генконсульства РФ в Сиэтле в МИД РФ назвали захватом собственности

 Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов

Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов
2:03   29 Марта 2018
Весь мир
40

Закрытие генконсульства РФ в Сиэтле в МИД РФ назвали захватом собственности

Закрытие генконсульства РФ в Сиэтле в МИД РФ назвали захватом собственности

Консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин заявил, что закрытие резиденции Генерального консульства РФ в Сиэтле является неприкрытым захватом российской собственности.

Слова консула-советника в среду приводит РИА Новости.

«Да, это наша собственность. Судьбу её легко просчитать — она такая же, как и у генконсульства в Сан-Франциско. Это неприкрытый захват нашей собственности, которая не вписывается ни в какие нормы международного права», - заявил Айсин.

Напомним: в понедельник 26 марта американские власти заявили о высылке из страны 48 российских дипломатов, а также 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Кроме того, сообщалось, что власти США закрывают Генеральное консульство России в Сиэтле. Такая мера, как сообщалось, была принята в качестве ответа на «дело Скрипаля».

Ранее Айсин заявил, что сотрудники российского консульства в Сиэтле будут переведены на работу в другие российские миссии в США – в Вашингтон, Хьюстон и Нью-Йорк.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #весь мир #сиэтл #дело скрипаля #генкосульство рф в сиэтле #захват собственности #российская собственность #закрытие консульства
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию Россия
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию
У парламентария открыт Шенген, совсем недавно его еще ждали в Лондоне.
20:48   28 Марта 2018
58
Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных Весь мир

Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

20:02   28 Марта 2018
157
Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается Россия

Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается

18:55   28 Марта 2018
489
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

17:12   28 Марта 2018
51
Новости smi2.ru
Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

 Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

 Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

 Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии

Соловьев упрекнул власти Кемерово в бездействии после трагедии