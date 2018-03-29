Закрытие генконсульства РФ в Сиэтле в МИД РФ назвали захватом собственности

Консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин заявил, что закрытие резиденции Генерального консульства РФ в Сиэтле является неприкрытым захватом российской собственности.

Слова консула-советника в среду приводит РИА Новости.

«Да, это наша собственность. Судьбу её легко просчитать — она такая же, как и у генконсульства в Сан-Франциско. Это неприкрытый захват нашей собственности, которая не вписывается ни в какие нормы международного права», - заявил Айсин.

Напомним: в понедельник 26 марта американские власти заявили о высылке из страны 48 российских дипломатов, а также 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Кроме того, сообщалось, что власти США закрывают Генеральное консульство России в Сиэтле. Такая мера, как сообщалось, была принята в качестве ответа на «дело Скрипаля».

Ранее Айсин заявил, что сотрудники российского консульства в Сиэтле будут переведены на работу в другие российские миссии в США – в Вашингтон, Хьюстон и Нью-Йорк.