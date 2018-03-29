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 Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов

Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов
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Закрытие генконсульства РФ в Сиэтле в МИД РФ назвали захватом собственности

 Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов

Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов
1:56   29 Марта 2018
Весь мир
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Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов

Куба выразила озабоченность высылкой российских дипломатов

Куба выразила озабоченность решением о высылке российских дипломатов из ряда стран. Об этом сообщает МИД страны.

В заявлении генерального директора по работе со СМИ МИД Кубы Алехандро Гонсалеса Галеано отмечается, что Гавана с озабоченностью наблюдает за высылкой российских дипломатов со стороны США и стран-членов НАТО.

Кубинская сторона отмечает, что эти действия были предприняты без получения результатов расследования событий и они не согласовываются с диалогом и сотрудничеством, которые должны преобладать в качестве пути решения любых противоречий в соответствии с духом устава ООН и международного права.

Кубинские власти считают, что сотрудничество должно преобладать над конфронтацией. Подчеркивается, что односторонние действия должны  отвергаться из-за того, что они наносят вред международной стабильности.

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Автор: Олег Королев
#куба #высылка российских дипломатов
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