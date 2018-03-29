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На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

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1:41   29 Марта 2018
Россия
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На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 400 квадратных метров

В Москве в ночь на четверг загорелся ангар, расположенный по адресу 2-й Вязовский проезд, дом 10.

Об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве, отмечая, что пожар распространился по площади в 400 квадратных метров.

«После расстановки сил и средств, а также уточнения информации площадь возгорания составила 400 квадратных метров по рангу пожара 1-бис», - заявил представитель ведомства.

На тушении крупного возгорания задействованы 11 единиц спецтехники и 42 человек личного состава. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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