Захарова сравнила высылку российских дипломатов с сюжетом сериала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию с высылкой российских дипломатов с сюжетом британского сериала. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Дипломат отметила, что все чаще сценарии «оживают»: художественные произведения недалекого прошлого оказываются «пророческой реальностью». Захарова рассказала, что в восьмидесятые годы прошлого столетия в Британии шел сатирический сериал под названием «Да, господин премьер-министр».

Захарова привела цитату одного из героев многосерийного фильма, в которой правительству предлагают выслать 76 советских дипломатов для того, чтобы пресса потеряла интерес к чему-либо. Впоследствии герои картины приходят к мнению о том, что советских дипломатов нужно высылать.