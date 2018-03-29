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1:13   29 Марта 2018
Весь мир
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Сотрудников генконсульства РФ в Сиэтле распределят в другие миссии

Сотрудников генконсульства РФ в Сиэтле распределят в другие миссии

Сотрудники российского Генерального консульства в Сиэтле, которое было закрыто американскими властями, будут распределены в два других генконсульства РФ – в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Об этом в среду сообщает РИА Новости, приводя слова консула-советника РФ в Сиэтле Халита Айсина.

«Сотрудники генконсульства будут распределены по вышеупомянутым точкам: Вашингтон и генконсульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке», - рассказал он, отметив, что в настоящее время в консульстве в Сиэтле работают семь дипломатов и перераспределены будут все, кроме тех, у кого заканчивается командировка.

Напомним: американские власти приняли решение закрыть генеральное консульстве РФ в Сиэтле, а также выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников российской миссии при ООН, в качестве ответной меры на «дело Скрипаля». 

Сергей Скрипаль – экс-сотрудник ГРУ – и его дочь были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Ответственность за инцидент Великобритания возложила на Россию, не предъявив никаких доказательств этого.

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Автор: Александр Люблинский
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