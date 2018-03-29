Меркель и Мэй договорились противостоять усилению «российской агрессии»

Британский премьер Тереза Мэй и ФРГ Ангела Меркель договорились вместе противостоять «российской агрессии». Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Как отмечается, Мэй начала телефонный разговор с того, что поблагодарила Меркель за «надежную поддержку и солидарность» после произошедшего в Солсбери инцидента. Подчеркивается, что премьер и канцлер сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся «агрессии со стороны России».

Отношения России и Великобритании обострились после отравления экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234.