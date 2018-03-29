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0:57   29 Марта 2018
Россия
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СМИ: Более 20 тонн топлива разлилось по шоссе в Москве после ДТП с грузовиками

СМИ: Более 20 тонн топлива разлилось по шоссе в Москве после ДТП с грузовиками

В результате столкновения двух грузовиков на Киевском шоссе в Москве по дорожному полотну разлилось около 21 тонны топлива.

Об этом в ночь на четверг сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник.

«На Киевском шоссе, в районе поворота на посёлок Крёкшино, произошло столкновение двух грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что в Ленинградской области жертвами автомобильной аварии с участием грузовика стали девять человек.  

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Автор: Александр Люблинский
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