СМИ: Более 20 тонн топлива разлилось по шоссе в Москве после ДТП с грузовиками
В результате столкновения двух грузовиков на Киевском шоссе в Москве по дорожному полотну разлилось около 21 тонны топлива.
Об этом в ночь на четверг сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник.
«На Киевском шоссе, в районе поворота на посёлок Крёкшино, произошло столкновение двух грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что в Ленинградской области жертвами автомобильной аварии с участием грузовика стали девять человек.