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Госдума запретит размещать в ТЦ детские зоны выше первого этажа

Госдума запретит размещать в ТЦ детские зоны выше первого этажа

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0:40   29 Марта 2018
Россия
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Госдума запретит размещать в ТЦ детские зоны выше первого этажа

Госдума запретит размещать в ТЦ детские зоны выше первого этажа

Детские зоны в торгово-развлекательных центров будут размещаться только на первых этажах. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 

Мера станет одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, которую начинают российские парламентарии в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

В интервью «Парламентской газете» депутат возмутился тем, что массовые мероприятия для детей проводятся на последних этажах. Пискарев отметил, что данный вопрос станет предметом разбирательства и обсуждения со специалистами.

По его словам, если потребуется внести корректировки в закон, то это будет предложено депутатами на рассмотрение.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по вопросу изменения законодательства в части пожарной безопасности. Проработка поправок будет вестись на основе выводов следствия по трагедии в Кемерове, а также проверок ТЦ по всей стране.

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Автор: Олег Королев
#госдума #кемерово #торговые центры #игровые зоны
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