​​​​​​​Джонсон поблагодарил страны, присоединившиеся к высылке российских дипломатов

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил на пасхальном банкете мэра Лондона, начав свое выступление с благодарности правительствам стран, которые выслали российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Как сообщают мировые СМИ, Борис Джонсон перечислил страны, которые поддержали Великобританию в ее позиции по инциденту в Солсбери и выславших российских дипломатов.

«Это большой вклад и жертва… я благодарю их от всего сердца», - заявил министр.

При этом он пояснил, что называет действия этих стран жертвой, так как скорее всего, их дипломаты в ответ будут высланы из РФ. Далее Борис Джонсон рассказал о «зловредном поведении российского государства» и перечислил его примеры.

Напомним: ранее более 20 государств, в том числе Соединенные Штаты, Норвегия, Канада, Украина и Албания, а также более половины стран Евросоюза заявили о высылке российских дипломатов в качестве ответной меры по «делу Скрипаля». Сама Великобритания, которая бездоказательно обвиняет Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, выслала 23 российских дипломатов.

Россия отрицает все обвинения в причастности к отравлению Скрипаля и обещает ответить каждой из стран, присоединившихся к высылке своих дипломатов.