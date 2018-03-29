Рейс из Лондона в Петербург задержали из-за инцидента с самолетом

Вылет рейса из лондонского аэропорта Гатвик в Санкт-Петербург задерживается из-за инцидента, произошедшего на взлетной полосе. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Представитель авиакомпании «Россия» сообщил агентству, что во время буксировки на вылет самолета А319 была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata, В результате под шасси авиалайнера попала его нога.

Как отмечается, при освобождении пострадавшего применялось нештатное оборудование. В результате самолет получил повреждения, которые требуют восстановительных работ.

Также местная инспекция без согласования с техническими службами авиакомпании сняла с бортового устройства записи переговоров наземных служб и экипажа.

Пассажиров высадили из самолета и разместили в гостиницах. Авиакомпания «Россия» отправит их Петербург на резервном самолете.