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 ​​​​​​​Песчаная буря, обрушившаяся на Египет, стала причиной закрытия аэропортов и гаваней

​​​​​​​Песчаная буря, обрушившаяся на Египет, стала причиной закрытия аэропортов и гаваней
0:22   29 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Песчаная буря, обрушившаяся на Египет, стала причиной закрытия аэропортов и гаваней

​​​​​​​Песчаная буря, обрушившаяся на Египет, стала причиной закрытия аэропортов и гаваней

На Египет обрушилась мощная песчаная буря, из-за которой в стране закрыты автодороги, несколько аэропортов и морских гаваней.

Как сообщает информационный портал Masrawy, наибольшему удару подвергся юг страны - провинции Асьют, Кена, Красное море, Луксор, Сохаг и Эль-Вади эль-Гадид.

Отмечается, что сильнейший ветер стал причиной обрыва линии электропередач в ряде египетских регионов, а низкая видимость на дорогах привела к большому числу аварий. Самолеты, которые следовали в Асуан, Каир, Луксор и Сохаг были перенаправлены в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В портах Александрии, Нувейбе и Хургад на время закрыли навигацию.

Власти обратились к населению с призывом не пользоваться автотранспортом и по возможности не покидать закрытых помещений.

Метеорологи объясняют, что причиной песчаной бури стало то, что пришедший с Судана теплый циклон столкнулся с холодным воздухом из Европы. По прогнозу, в четверг Египет ждут обильные осадки и резкое понижение температуры.

 

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Автор: Александр Люблинский
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