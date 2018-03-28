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23:58   28 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Эстонский президент подарила королеве Великобритании баночку меда

​​​​​​​Эстонский президент подарила королеве Великобритании баночку меда

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду нанесла визит королеве Великобритании Елизавете II в Лондоне и подарила ей баночку меда, который был собран минувшим летом из улья, стоящего в саду президентского дворца в Таллине.

Об этом сообщает канцелярия президента Эстонии. Отмечается, что Елизавета II и Керсти Кальюлайд в ходе общения отметили добрые отношения, связывающие их государства, а также вспомнили общие для обеих стран исторические эпизоды.

«Великобритания была очень сильным сторонником нашей государственной независимости в течение всего периода оккупации Эстонии. И сегодня страна остается нашим ближайшим союзником», - заявила эстонский лидер по окончанию встречи.

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Автор: Александр Люблинский
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