​​​​​​​Эстонский президент подарила королеве Великобритании баночку меда

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду нанесла визит королеве Великобритании Елизавете II в Лондоне и подарила ей баночку меда, который был собран минувшим летом из улья, стоящего в саду президентского дворца в Таллине.

Об этом сообщает канцелярия президента Эстонии. Отмечается, что Елизавета II и Керсти Кальюлайд в ходе общения отметили добрые отношения, связывающие их государства, а также вспомнили общие для обеих стран исторические эпизоды.