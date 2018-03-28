Автомобиль протаранил толпу в США, есть погибшие и пострадавшие

Как минимум один человек погиб и четверо пострадали в американском городе Сан-Франциско в штате Калифорния в результате наезда автомобиля на группу пешеходов.

Об этом в среду сообщает Associated Press. Отмечается, что число жертв происшествия может возрасти, так как состояние трех человек, пострадавших при наезде автомобиля, оценивается медиками как тяжелое.

Подробностей произошедшего к настоящему моменту не приводится. Также не поступало информации о водителе автомобиля, врезавшегося в толпу.