ДНР: Двое украинских силовиков погибли и трое были ранены на минном поле

Украинская разведгруппа в среду вечером понесла потери убитыми и ранеными, зайдя на минное поле при попытке проникнуть на позиции ополчения самопровозглашенной ДНР.

Об этом журналистам рассказал представитель оперативного командования Донецкой народной республики. При этом сообщается, что украинские силовики предприняли очередную попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения сторон в то время, когда в Донецке находился замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«Около 21 часа в районе населенного пункта Луганское нашими военнослужащими была обнаружена разведывательная группа ВСУ численностью до десяти человек, которая направлялась в сторону наших позиций», - рассказал представитель оперативного командования ДНР.

Также он отметил, что, по предварительным данным, в результате подрыва на минном поле двое украинских разведчиков погибли и трое были ранены.

При этом, отмечается, что украинские силовики открыли по позициям донецкого ополчения огонь из стрелкового оружия и гранатометов, прикрывая отход на свои позиции. В то же время, представитель ведомства подчеркнул, что донецкие военнослужащие соблюдали объявленное абсолютное перемирие и ответного огня не открывали.