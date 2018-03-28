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23:10   28 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Захарова: Невыдача российским спортсменам виз США является открытой дискриминацией

​​​​​​​Захарова: Невыдача российским спортсменам виз США является открытой дискриминацией

Российский МИД возмутился отказом посольства США в Москве организовать собеседования членам российской сборной по вольной борьбе для получения ими американских виз.

Об этом МИД РФ сообщает в среду вечером на своем официальном сайте.

«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях», - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив также: - «Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты — мир».

При этом Захарова указала на то, что американские власти воспользовались возможностью, чтобы устранить сильных спортсменов, являющихся конкурентами для атлетов из США в борьбе за призовые места. А также представитель МИД добавила, что США грубым образом нарушают обязательства, взятые на себя в качестве страны, проводящей международные соревнования на своей территории. 

«Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц», - подчеркнула Захарова, выразив при этом надежду на то, что мировое спортивное сообщество обратит внимание на этот инцидент.

Напомним: Мировое первенство по вольной борьбе пройдет в городе Айова-Сити в США 5-9 апреля.

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Автор: Александр Люблинский
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