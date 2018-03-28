Скотланд-Ярд: Скрипали были отравлены у себя дома

Следователи Скотланд-Ярда пришли к выводу, что британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества, находясь у себя дома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение старшего координатора британских национальных усилий по борьбе с терроризмом Дина Хейдона. Отмечается, что специалисты выявили наиболее высокую к настоящему времени концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме семьи экс-полковника ГРУ.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в одном из парков британского города Солсбери. Лондон утверждает, что к их отравлению нервно-паралитическим веществом A234 имеет отношение РФ, однако Москва эти обвинения категорически отрицает.