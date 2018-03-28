США надеются, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в скором времени

Белый дом полагает, что ситуация вокруг Корейского полуострова в последнее время развивается в правильном направлении и надеются на скорейшую встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом в среду в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

В частности, Сандерс, комментируя визит лидера Ким Чен Ына в Китай и его встречу с Си Цзиньпином, отметила, что американская администрация смотрит на развитие ситуации с «осторожным оптимизмом», отмечая положительную динамику.

По словам Сандерс, прошедшая встреча северокорейского и китайского лидеров доказывает результативность американской компании по оказанию давления на власти КНДР.