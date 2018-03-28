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22:45   28 Марта 2018
Весь мир
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Угрожавшего «перестрелять школу» юношу задержали в Пенсильвании

Угрожавшего «перестрелять школу» юношу задержали в Пенсильвании

Полицейские в американском штате Пенсильвания задержали иностранного школьника за то, что тот, предположительно, угрожал «перестрелять школу».

Юноше были предъявлены обвинения в террористической угрозе, сообщает в среду телевизионный канал ABC News.

Как рассказал журналистам представитель полиции Майкл Читвуд, задержанный школьник из Тайваня Ан Тсо Сун приехал в США по обмену. Он, предположительно, попросил своего одноклассника не приходить 1 мая на занятия, так как решил «перестрелять школу». После задержания, согласно данным полиции, Ан Тсо Сун заявил о том, что эти слова являются шуткой.

Читвуд также сообщил СМИ, что у задержанного 18-летнего юноши дома были найдены разгрузочный жилет, 29 патронов, арбалет, стрелы, удавка, лыжная маска в военном стиле, а также наушники для стрельбы.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #происшествия #общество #весь мир #стрельба в школе
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